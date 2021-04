iOS 14.5 já está disponível. Conheça as principais novidades a caminho do iPhone

Leia Também Nova atualização de software da Apple foca-se na privacidade e agita economia das aplicações

Depois de revelar, na semana passada, que lançaria o iOS 14.5 esta semana, desde a tarde desta segunda-feira que já é possível atualizar o sistema operativo do iPhone. A App Tracking Transparency, dedicada à privacidade, é uma das funcionalidades mais mencionadas nesta atualização, mas há mais ferramentas para conhecer.Há já quase uma década que a assistente digital Siri faz parte do ecossistema da Apple. A atualização agora disponibilizada traz algumas melhorias à Siri, como a possibilidade de escolher outro tipo de voz. De acordo com a Apple, esta opções estará disponível na versão em inglês da Siri, com o grande objetivo de atingir uma maior diversidade.As novas vozes da assistente digital recorrem a tecnologia "neural text to speech", para que seja possível chegar a algum tipo de naturalidade no discurso. Além da voz, a Siri passará a poder assegurar chamadas de grupo no FaceTime, anunciar chamadas através dos AirPods ou de alguns auscultadores Beats. Também será possível pedir à Siri que faça chamadas de emergência para uma lista de contactos, caso o dono do equipamento precise de ajuda.Com esta atualização, que traz a ferramenta App Tracking Transparency, a Apple pede aos utilizadores que se debrucem novamente sobre a questão dos dados. Anunciada há já alguns meses, esta será a primeira vez em que uma ferramenta obrigará os utilizadores a optar e a dar consentimento sobre quais os dados que são recolhidos por cada uma das aplicações que está instalada no iPhone.O dispositivo apresentará ao utilizador uma notificação sobre a aplicação que está a usar, perguntando se pretende que a app recolha informação sobre a atividade noutras aplicações da companhia ou em sites.A biblioteca de emoji continua a expandir-se no iOS. As principais diferenças prendem-se com a introdução de novos tons de pele nos emoji, além de seis novas imagens para utilizar.A Apple anunciou na semana passada que iria mudar a aplicação da Apple Podcasts. Além das mudanças visuais, haverá também uma forma de aceder mais depressa à biblioteca de podcasts ou a visualização de coleções com curadoria na página de descoberta.Com as máscaras a ter algum impacto no desbloqueio por reconhecimento facial, a nova atualização traz ligeiros ajustes para que consiga desbloquear o telefone mesmo usando uma máscara de proteção. Mas atenção que esta mudança só estará ao alcance de quem tenha um Apple Watch, que poderá ser utilizado para desbloquear o telefone, desde que os equipamentos estejam próximos.Esta ferramenta pode ser utilizada com o iPhone X ou equipamentos mais recentes e a partir do Apple Watch Series 3.Os AirTag foram lançados na semana passada: estes pequenos objetos poderão ser colocados em equipamentos como computadores ou chaves, para que possa sempre saber onde estão. Caso não saiba de algum dos dispositivos onde colocou um AirTag será possível localizá-lo através da app Find My.A atualização de software introduz a compatibilidade com estes novos produtos da Apple.Esta atualização está disponível para todos os equipamentos compatíveis com o iOS 14, a versão anterior. O iPhone mais antigo compatível com o iOS 14.5 é o iPhone 6s, com a lista completa a estender-se até aos iPhone 12, os modelos mais recentes. Também o iPod Touch poderá receber esta atualização.Para atualizar o iPhone basta apenas ir até às definições do equipamento, escolher definições gerais e tocar em atualização de software. Os principais especialistas na área da segurança recomendam a atualização regular do software de equipamentos já que, além de novas funcionalidades, muitas vezes são acrescentadas correções de segurança.