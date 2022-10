Vodafone não antecipa "remédios susbtanciais" dos reguladores à compra da Nowo

espanhola Másmovil, o presidente-executivo da operadora garante que nada teve que ver com as licenças de 5G, mas sim pelo valor económico."A motivação [deste negócio] não foi para comprar espetro", salientou, reforçando que foi sobretudo pela dimensão de clientes que isto permite ganhar. A Nowo, antiga Cabovisão, tem atualmente cerca de 250 mil subscritores do serviço móvel e 140 mil clientes do acesso fixo em aproximadamente um milhão de casas cobertas com a sua infraestrutura de comunicações.Mário Vaz admite, contudo, que a haver alguma questão será o que é que os reguladores vão decidir relativamente às licenças 5G, mas salienta que "não deve ser usado como referencial o que estava no leilão" - que prevê que os operadores que compraram licenças só possam vendê-las ao fim de dois anos, tal como avançou o Eco recentemente - uma vez que, afirma, no princípio genérico trata-se de "uma alteração acionista" da Nowo. Apesar de afirmar que não consegue prever qual será a decisão do regulador, o CEO da operadora reitera que "essa cláusula em particular não é aplicável ao caso em concreto", uma vez que não se trata de "uma alienação da licença".Durante a conversa com os jornalistas, Mário Vaz voltou a reforçar que o mercado não tem capacidade para tantos operadores, defendendo que "a consolidação é inevitável". "A longo prazo não vejo mais do que três operadores, posso estar enganado, mas não vejo", afirmou.A Vodafone anunciou o acordo para a compra da empresa Cabonitel S.A., detentora da Nowo , em setembro, justificando que a operação permitiria reforçar a sua competitividade no mercado e criar condições "para investimentos mais eficientes em redes de conectividade de elevado débito, bem como no desenvolvimento de produtos e serviços inovadores".