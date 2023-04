Vodafone pondera vender operação em Espanha por mais de 3,7 mil milhões

A Vodafone Espanha está a despertar o interesse de potenciais compradores e o gigante britânico de telecomunicações estará disposto a alienar a filial no país vizinho, que é liderada desde 1 de abril por Mário Vaz, CEO da Vodafone Portugal na última década. A informação é avançada pela Bloomberg, que cita fontes próximas do tema.Segundo as mesmas fontes, a unidade espanhola da Vodafone poderá ser avaliada em mais de 3,7 mil milhões de euros. Por enquanto, as abordagens têm sido informais e prosseguem, não havendo certeza de que uma venda se venha a concretizar, assinalam. A Vodafone escusou-se a comentar o assunto após ser contactada pela Bloomberg.O negócio da Vodafone no país vizinho tem vindo a perder fulgor, com a operadora a perder quota de mercado para a Telefonica, Orange e Másmovil. Entre 2018 e o ano passado, a receita anual caiu 16%, para 4.200 milhões de euros.O antigo CEO do grupo britânico, Nick Read, tentou uma fusão no mercado espanhol no ano passado, mas acabou por ver a Orange e a Másmovil a acordarem uma união, que ainda está pendente de luz verde dos reguladores. Read viria a sair do cargo no final de 2022 e Margherita Della Valle, CEO interina, "despromoveu" Espanha do lote dos principais mercados da Vodafone.A escolha de Mário Vaz para liderar a Vodafone em Espanha visa, aliás, revitalizar a operadora no país vizinho.