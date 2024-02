Vodafone Portugal fatura 301 milhões com serviços no terceiro trimestre fiscal

As receitas de serviços da Vodafone Portugal situaram-se nos 301 milhões de euros no terceiro trimestre fiscal (período equivalente ao último trimestre do ano civil de 2023). O valor representa um aumento face aos 280 milhões registados no mesmo período do ano anterior, mas uma queda de nove milhões face ao segundo trimestre fiscal.



"Tanto os segmentos de consumo como empresarial continuaram a crescer fortemente, apoiados pelos aumentos contratuais em linha com a inflação implementados em março de 2023, assim como uma forte procura pelos serviços fixos", afirma o grupo Vodafone, em comunicado.





A Vodafone Portugal adicionou 47 mil clientes móveis e 31 mil na banda larga fixa.Já as receitas totais do grupo desceram 2,3% para 11,4 mil milhões de euros no período em causa. Nos serviços, a maior fatia do bolo, a faturação também caiu face ao período homólogo, tendo registado uma queda de 1,4% para 9,4 mil milhões.Excluindo a operação na Turquia, as receitas de serviços do grupo cresceram 4,7%, refere a Vodafone.A operadora de telecomunicações detalha ainda que, em Espanha, onde viu o regulador espanhol dar luz verde à compra da operação pelo fundo Zegona , as receitas de serviços continuaram a cair no terceiro trimestre fiscal "devido à contínua concorrência de preços no segmento de consumo" e a "uma menor base de clientes". "Isto foi parcialmente compensado pela contribuição positiva do aumento dos preços em linha com a inflação implementado em janeiro de 2023" e "receitas mais altas no segmento empresarial", acrescenta.O grupo detalha ainda que a operação em Espanha será reportada como descontinuada nos resultados anuais para o ano fiscal de 2024, que termina a 31 de março."As transações anunciadas no Reino Unido e Espanha estão a progredir bem e estamos em discussões ativas em Itália", refere Margherita Della Valle, CEO do grupo Vodafone.