Vodafone "explora opções" para fazer face a preocupações da AdC quanto a compra da Nowo

O grupo Vodafone está a "explorar opções" para fazer face às preocupações da Autoridade da Concorrência (AdC) quanto à compra da Nowo em Portugal.





"Em setembro de 2022, anunciamos um acordo para comprar o quarto maior operador em Portugal, a Nowo. A transação aguarda aprovação regulatória. Apresentamos remédios, que foram rejeitados em janeiro deste ano. Estamos a rever os comentários do regulador e a explorar opções para fazer face às suas preocupações", afirmou esta segunda-feira a operadora, na apresentação de resultados do terceiro trimestre fiscal.

à Anacom do espectro adquirido pela Nowo no leilão 5G e permitir à Digi - que prepara a entrada no mercado português - o acesso à sua rede de fibra ótica.

Na base do "chumbo" aos compromissos está o chamado "efeito Nowo", segundo apurou o Negócios.



O efeito prende-se com o facto de nos concelhos portugueses em que a Nowo está presente todos os operadores praticarem preços mais baixos, o que aos olhos da AdC atribui à Nowo um valor concorrencial superior ao que a empresa poderá ter.



A operadora, que em Portugal é liderada por Luís Lopes, viu no início deste ano a Autoridade da Concorrência "chumbar" os remédios que apresentou em dezembro. A Vodafone propôs a devoluçãoMas, tal como noticiou o Negócios , estes remédios não foram vistos como suficientes pela AdC.