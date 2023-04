Rio Frio, Pegões e Poceirão. Os novos candidatos ao aeroporto

A história do novo aeroporto de Lisboa, que se arrasta há décadas, entrou num novo capítulo. A Comissão Técnica Independente (CTI) já selecionou a "short list" das opções estratégicas para a nova estrutura aeroportuária.



Montijo, Alcochete, Santarém, Pegões, Rio Frio e Poceirão, além da Portela que faz parte de algumas das soluções, foram as sete localizações escolhidas para a construção do novo aeroporto de que se fala há muitos anos. A lista final, que termina a primeira fase da Avaliação Ambiental Estratégica para a futura localização da infraestrutura, foi apresentada pela coordenadora da CTI, Maria do Rosário Partidário, na quinta-feira ao final da tarde.



Das 17 opções que estavam em cima da mesa, ao grupo de trabalhos reduziu a lista para nove, algumas das quais transitórias.



A lista das soluções que passam às fases seguintes inclui as cinco iniciais que constam da resolução do Conselho de Ministros aprovadas no ano passado: aeroporto Humberto Delgado + Montijo; Montijo+Humberto Delgado; Campo de Tiro de Alcochete; Humberto Delgado+Santarém e Santarém.



Mas adiciona quatro novidades: Humberto Delgado+Campo de Tiro de Alcochete; Pegões; Humberto Delgado+Pegões e Rio Frio+Poceirão.



Ou seja, passaram à fase de estudo detalhado, cujo relatório tem de ser concluído no final do ano, sete localizações que permitem criar nove combinações possíveis. A maioria das opções inclui modelos duais e algumas podem ser implementadas de forma transitória até o novo aeroporto estar finalizado, por exemplo.