Tripulantes de cabine da Portugália aprovam novo acordo de empresa

Os tripulantes de cabine da Portugália, do grupo TAP, aprovaram o novo acordo de empresa, anunciou esta quarta-feira o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC). O acordo foi conseguido, "ao fim de 13 anos", e é considerado pelo SNPVAC "o melhor documento" da sua história sindical.O documento foi aprovado em assembleia-geral, na terça-feira, com 194 votos a favor, 75 contra e nove abstenções, num total de 278 votantes.Em comunicado, o sindicato dos tripulantes de cabine da companhia aérea destaca que o acordo resultou "de um esforço conjunto da direção, dos delegados sindicais, do grupo de trabalho e de todos os Colegas, unidos na divergência construtiva de opiniões, o que é salutar e profícuo quando o objetivo é comum".O SNPVAC refere que, com este novo acordo de empresa, os trabalhadores terão direito a "melhores condições de trabalho, melhores remunerações e mais repouso". Além disso, está previsto "eliminar de vez a situação vergonhosa de ter colegas a trabalhar há seis anos na empresa com o salário mínimo e, por último, obter a constituição de um fundo de pensões a pensar num futuro mais seguro".O sindicato diz ainda que "pugnar por ainda melhores benefícios laborais, sociais e familiares será uma aspiração contínua" e compromete-se a "zelar pelo bom cumprimento do que agora ficou acordado".