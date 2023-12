Aeroporto: Carneiro diz que “não pode haver” concessionárias com maior poder que o Estado

”O Estado tem de ter um poder que se sobreponha àqueles que são os concessionários, no exercício de um direito, mas também de deveres para com o interesse público”, afirmou o candidato à liderança do PS.

