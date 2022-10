Aeroporto de Lisboa contou com 151 voos no novo horário noturno

Na primeira semana do alargamento de três horas do horário noturno no aeroporto de Lisboa foram realizados 151 voos durante esse período.



O número ficou abaixo do limite máximo dos 168 voos que podiam ser realizados entre as 00 horas e as 2 horas e as 5 horas e as 6 horas, dos dias 18 a 23 de outubro.



De acordo com a portaria publicada na semana passada em Diário da República, entre os dias 24 e 30 de outubro podem ser realizados 86 voos durante o período de três horas do alargamento do horário noturno.



Até 28 de novembro, durante o novo horário noturno no Humberto Delgado podem ser operados um total de 424 voos que são repartidos durante as seis semanas em que vigora a medida.



Durante a primeira semana "na maioria dos casos" os voos recorreram à pista 20 do aeroporto, a mais afastada das habitações, diz em comunicado a NAV.



O horário entrou em vigor de forma temporária "para assegurar o processo de mudança de sistema de gestão de tráfego aéreo", de acordo com a portaria dos ministérios do Ambiente e das Infraestruturas.



Com o novo sistema TOPSKY a NAV diz, em comunicado, que é possível "reforçar a segurança, "tornar as rotas mais expeditas, gerir os fluxos de tráfego de forma otimizada com mais recursos integrados de sequenciamento do tráfego com mais tecnologia, recuperar atrasos na operação e assim contribuir para poupar combustível e reduzir a pegada de carbono".



Ao Negócios a NAV adiantou ainda que o TOPSKY já foi instalado e já está operacional nos aeroportos do Funchal e do Porto Santo.





A portaria do Governo sublinha que o alargamento do horário não vem "aumentar o número de movimentos aéreos diários já planeados", mas sim "permitir parte da sua redistribuição para o período noturno". Desta forma, lê-se na portaria, as transportadoras que tenham a base operacional no Aeroporto Humberto Delgado podem "realizar os night-stops planeados naquela infraestrutura, os últimos voos diurnos em período noturno e antecipar os primeiros voos do dia, possibilitando a realização de movimentos aéreos fora das faixas horárias previamente atribuídas, por razões que não lhes são diretamente imputáveis, evitando comprometer a operação e o planeamento subsequente de voos para os dias seguintes".



O horário temporário no aeroporto de Lisboa foi contestada pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda, pelo PAN e pelo Os Verdes defendendo que põe em risco "a saúde, o bem-estar das populações, onde se incluem as medidas de prevenção do ruído e o controlo da poluição sonora e atmosférica." Por isso, tanto o PAN como os bloquistas submeteram uma proposta de projeto de lei que visa a revogação da portaria do Governo.



Além disso, o PAN viu aprovado pelo Parlamento o requerimento para uma audição do secretário de Estado do Ambiente e da Energia, João Galamba, do secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, e ao presidente da Direção da ZERO - Associação Sistema, Francisco Ferreira, para prestarem esclarecimentos sobre o assunto.