Aeroporto de Lisboa ganha prémio pela resposta à pandemia

O aeroporto de Lisboa ganhou o prémio de melhor aeroporto na categoria entre os 25 e 40 milhões de euros, atribuído pelo Airports Council Internacionak (ACI) Europe, entidade que representa cerca de 500 aeroportos em 45 países, pelas medidas que tomou para fazer face à pandemia.





O prémio foi atribuído durante a 30.ª assembleia e congresso anual desta entidade, que se realizou esta terça-feira, depois de ter sido reprogramada e adaptada a um evento online.





O júri decidiu atribuir este prémio ao aeroporto Humberto Delgado por considerar que a infraestrutura gerida pela ANA "se destaca em garantir uma experiência sem contacto e segura para os passageiros, nomeadamente com o lançamento do projeto ‘Biometria em movimento’ e a introdução de tecnologia avançada de desinfecção UV".

A estratégia do aeroporto de potenciar as competências da equipa para fomentar a inovação, em parceria com universidades portuguesas, foi outro fator de reconhecimento, segundo a ACI Europe.



O Humberto Delgado foi também elogiado por usar o feedback dos passageiros para continuar a melhorar as medidas de segurança e saúde em vigor.