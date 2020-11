Governo admite avaliação ambiental estratégica ao Montijo

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, admitiu esta quarta-feira no Parlamento, no âmbito da discussão da proposta de Orçamento do Estado para 2021, a realização de uma avaliação ambiental estratégica ao projeto de construção do aeroporto complementar do Montijo.





Questionado pela deputada do PAN Inês Sousa Real sobre uma revisão da posição que o Governo vinha mostrando quanto à realização dessa avaliação estratégica - que, entre outras matérias, avalia e compara opções alternativas -, Pedro Nuno Santos sublinhou que "não retirando a necessidade de aumentar capacidade aeroportuária da região de Lisboa", designadamente para quando o setor da aviação recuperar dos impactos da pandemia de covid-19, o atual momento "dá-nos algum tempo para ponderarmos a avaliação ambiental estratégica".



Quer partidos políticos, quer associações ambientalistas têm defendido a necessidade de realizar esse tipo de avaliação ao projeto do novo aeroporto do Montijo, mas o Governo defendeu sempre que essa avaliação não se aplica neste caso por estar já definida a localização da futura infraestrutura.



António Costa disse várias vezes antes da pandemia que o Governo não tem um "plano b" e que o projeto para o Montijo é para avançar.



O Executivo, que contou com o PAN para aprovar a proposta de Orçamento de Estado para 2021 na generalidade, admite agora ponderar essa avaliação.