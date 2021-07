Aeroportos estão a metade do tráfego de há um ano

Os aeroportos portugueses apresentaram no primeiro semestre deste ano uma queda de 46% no tráfego de passageiros, face ao mesmo período de 2020. De acordo com a Vinci, dona da ANA, enquanto em Lisboa o recuo é de 55%, nos Açores houve crescimento.

