Afinal, o que se passa na Boeing?

Desde o início do ano multiplicam-se as notícias sobre incidentes com aeronaves da Boeing. Tudo começou a 5 de janeiro quando a porta de um Boeing 737 MAX 9 da Alaska Airlines soltou-se da cabine em pleno voo, mas desde então outros incidentes aconteceram. A Administração Federal de Aviação dos EUA ordenou inspeções de segurança, centenas de aviões têm estado em terra e milhares de voos foram cancelados.

Afinal, o que se passa na Boeing?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Afinal, o que se passa na Boeing? O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar