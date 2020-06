Wopke Hoekstra.

Lufthansa v

otaram favoravelmente ao plano do governo alemão de 9 mil milhões de euros para resgatar a companhia.



"O pacote de financiamento é necessário para assegurar a longa e difícil estrada de recuperação", diz o diretor executivo da KLM, Pieter Elbers, num comunicado, acrescentando que a empresa está a trabalhar na reestruturação da rede das suas rotas.



Contudo, o apoio do Estado holandês tem várias contrapartidas, como a redução do número de voos noturnos em cerca de 20% para reduzir o barulho para os residentes que vivem perto do aeroporto Schiphol, em Amesterdão, de forma a incentivar as viagens de comboio. Para além disso, o governo impôs um corte de 50% das emissões de CO2 até 2030.



A KLM deve também parar o pagamento de dividendos, numa altura em que os cortes de empregos são inevitáveis, como parte do plano de reestruturação da empresa, que aponta também para reduções salariais, de acordo com o ministro das Finanças do país.



Este pacote de ajuda à segunda maior empresa do setor na Europa surge no seguimento de outros apoios dados por vários governos a outras transportadoras aéreas. A Air France, sozinha, recebeu 7 mil milhões do Estado francês o que significa que, no total, a Air France-KLM receberá mais de 10 mil milhões de euros do Estado francês e holandês que detêm, cada um, 14% da empresa.Ontem, também os acionistas da alemã