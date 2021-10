Air France-KLM regista 3.161 milhões de euros em perdas entre janeiro e setembro

A companhia Air France-KLM registou 3.161 milhões de euros de perdas nos nove primeiros meses do ano, correspondendo a quase três milhões menos do que em igual período em 2020.Mesmo assim, registou-se uma melhoria no terceiro trimestre, com um resultado operativo positivo.Os 132 milhões que correspondem ao resultado positivo de exploração entre julho e setembro, os primeiros num período de três meses desde o início da crise sanitária, devem-se, em parte, ao bom comportamento da filial de baixo custo Transavia, que aproveitou os meses de verão, na Europa.O grupo franco holandês, ao apresentar hoje as contas do terceiro trimestre, explicou em comunicado que a Transvia manteve um funcionamento de 85% da atividade (comparando com o período anterior à pandemia) e conseguiu um resultado de exploração de 105 milhões de euros com uma margem de 20,2%.No terceiro trimestre de 2019 tinha conseguido resultados na ordem dos 26%.A Transavia transportou 4.246.000 passageiros entre julho e setembro, o que significa 110,8% mais do que em igual período do ano passado, com uma taxa de ocupação dos aviões de 78,3%.Além do caso isolado da companhia de baixo custo, 16,94 milhões de passageiros utilizaram os aviões da Air France-KLM no terceiro trimestre, o que significa uma progressão interanual de 92,6%.Nos nove primeiros meses de 2021, o número de viajantes cresceu a um ritmo (interanual) de 2,3% até 28,79 milhões.As marcas Air France e KLM ofereceram mais 20,3% de capacidade de transporte de carga no terceiro trimestre, apesar do valor corresponder a 20% menos do que foi registado no mesmo trimestre de 2019.Até 30 de setembro, a Air France-KLM acumulava uma dívida de 8.121 milhões de euros, mais 2.928 milhões do que no ano anterior.A companhia prevê ainda oferecer no quarto trimestre uma capacidade em termos de lugares nos aviões, que se pode vir a situar entre os 70% e os 75%, em comparação com o mesmo período de 2019.Devido à incerteza que se mantém sobre a situação, em particular sobre a possibilidade de retoma da atividade para a maior parte dos países asiáticos, a empresa não quis dar qualquer indicação sobre 2022.Mesmo assim, a Air France-KLM "acredita" que vai conseguir um resulto bruto positivo no quarto trimestre de 2021 e "ligeiramente positivo" no conjunto do ano.PSP // SBLusa/Fim