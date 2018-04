Airbus vai disponibilizar espaços de reunião e camas para passageiros nos seus aviões

Os módulos serão instalados nos compartimentos de carga das aeronaves e serão facilmente desmontados caso seja necessário mais espaço para os contentores de carga no porão. A Airbus e a Zodiac anunciaram a parceria na terça-feira durante a Feira de Interiores de Aviões, em Hamburgo.

O projecto visa disponibilizar novos serviços para os passageiros, que assim poderão realizar reuniões de trabalho durante as viagens num espaço confortável ou repousar em camas.

"Esta abordagem aos voos comerciais é um passo enorme para aumentar o conforto dos passageiros. Já recebemos reacções muito positivas de várias companhias aéreas após as primeiras apresentações do projecto. Estamos muito satisfeitos por colaborar com a Zodiac Aerospace neste projecto que criará uma nova experiência para os passageiros e acrescentará valor para as companhias aéreas", referiu Geoff Pinner, director do programa de cabina e carga da Airbus.

"Estes módulos podem ser usados das mais variadas formas: para lazer, para salas de reuniões ou para restaurantes de luxo", acrescentou Pinner.

"Uma experiência melhorada para os passageiros é um elemento-chave para a diferenciação das companhias aéreas", disse Christophe Bernardini, responsável da Zodiac.

Inicialmente, em 2020, as companhias aéreas poderão escolher de entre um leque de soluções para os aviões A330. A oferta de compartimentos com camas para os aviões A350 XWB também está a ser estudada.

O projecto nasceu da experiência da Airbus e da Zodiac em produzir e integrar instalações para o repouso das tripulações nos porões das aeronaves.