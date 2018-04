SAS investe 3.253 milhões de euros na compra de 50 Airbus A320neo

Bloomberg

A companhia aérea nórdica anunciou esta terça-feira a compra das 50 aeronaves que lhe permitirá unificar a sua frota com aparelhos deste modelo em 2023.

Os primeiro 15 A320neo serão entregues entre a Primavera de 2019 e 2021 por empresas de leasing, enquanto que os restantes 35 serão fornecidos directamente pela Airbus, consórcio aeronáutico europeu.

O acordo inclui ainda uma opção de compra de mais cinco aviões do mesmo modelo.

A SAS já opera 17 A320neo, no âmbito de uma encomenda anterior de 30 aeronaves.

No último exercício fiscal, findo em Outubro, a SAS registou lucros de 1.149 milhões de coroas suecas (115 milhões de euros), uma quebra de 13% face ao ano anterior. Esta descida deveu-se ao pagamento de multa à Comissão Europeia.