Ajuda do Estado à TAP espera pelos acionistas privados

O Governo colocou a pressão toda do lado dos privados. Mesmo antes de estes aceitarem os termos do auxílio do Estado, Bruxelas autorizou o empréstimo público de até 1.200 milhões de euros. Um crédito que tem de ser pago em seis meses ou chegarão mais condições.