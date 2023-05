Alexandra Reis está a prestar consultoria ao Grupo Barraqueiro

Alexandra Reis, antiga administradora da TAP envolvida na polémica indemnização de 500 mil euros, está a prestar serviços de consultoria ao Grupo Barraqueiro, empresa de Humberto Pedrosa, antigo acionista da companhia aérea.A contratação da gestora, que após sair da TAP foi para a NAV, empresa pública de gestão de tráfego aéreo, foi noticiada pelo Nascer do Sol.Contactada pelo Negócios, fonte oficial do Grupo Barraqueiro esclareceu que "Alexandra Reis não é trabalhadora do grupo. O grupo Barraqueiro, considerando a competência técnica da Dra. Alexandra Reis, contratou os seus serviços, para um trabalho de consultoria".Esta semana, quando foi ouvido na comissão parlamentar de inquérito à TAP, Humberto Pedrosa tinha sublinhado que considera a antiga administradora "uma grande profissional".Alexandra Reis, que também foi secretária de Estado do Tesouro, mas por pouco tempo, foi convidada para integrar os quadros da TAP em 2017, quando a empresa tinha como acionistas Humberto Pedrosa e David Neeleman.A gestora tem estado no centro da polémica indemnização de 500 mil euros após ter saído da companhia aérea por causa de divergências com a antiga CEO, Christine Ourmières-Widener. O acordo foi considerado ilegal pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF) por infringir o estatuto do gestor público que não prevê saídas por mútuo acordo. Uma situação que levou à demissão por justa causa da antiga CEO e do chairman, Manuel Beja.