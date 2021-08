ANA e Portway preparam despedimento de 355 trabalhadores

ANA – Aeroportos de Portugal e a Portway querem aumentar a quota do programa de rescisões voluntárias em 355 trabalhadores, avança o jornal Expresso . As duas empresas controladas pelo grupo francês Vinci já pediram autorização ao Governo para avançar com a medida, justificada pelas perdas geradas pela pandemia nos setores de aviação e do turismo.Segundo os números avançados ao Expresso pelas duas empresas, 205 trabalhadores da Portway poderão estar de saída da empresa de handling controlada em 100% pela ANA. Já a concessionária dos aeroportos pediu a autorização para a rescisão com 150 trabalhadores. A ANA e a Portway notam, no entanto, que este número de rescisões pode ser mais baixo se o setor da aviação registar uma retoma acima do previsto.

O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA) estima que, desde o início da pandemia, já tenham saído da Portway cerca de 700 trabalhadores, após ter registado uma "evolução da atividade no primeiro semestre mais reduzida do que a expectável".A "prevalência de medidas de carácter voluntário" foi também, segundo a ANA, a forma escolhida para "mitigar os efeitos da crise" e proteger os trabalhadores. O PCP fala, porém, em "abuso" por parte da ANA, tendo em conta os "lucros superiores a mil milhões de euros" registados nos últimos oito anos e as pr4evisões de que regresse "rapidamente" aos resultados líquidos "muito positivos".