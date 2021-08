ANA alerta para tempos de espera elevados nos aeroportos nacionais devido à greve do SEF

Leia Também Greve dos inspetores do SEF com adesão de 100% nos aeroportos

A ANA Aeroportos de Portugal deixa avisos sobre o aumento expectável dos tempos de espera nos aeroportos de Portugal durante a greve parcial dos inspetores do SEF. Em comunicado, a responsável pela gestão dos aeroportos em Portugal "informa que, devido à greve convocada pelo SIIFF, Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras, de 14 a 31 de agosto, nas horas de maior tráfego internacional, são expectáveis tempos de espera elevados no controlo de fronteira dos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Funchal, Porto Santo e Ponta Delgada."A ANA indica também que "fará tudo o que estiver ao seu alcance para mitigar os constrangimentos causados aos passageiros", apelando desde já à "compreensão e colaboração" dos passageiros. A gestora pede ainda que, sempre que possível, "os passageiros com destino a países fora do espaço Schengen devem dirigir-se mais cedo ao embarque."O Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF) explicou, através de comunicado esta quinta-feira, que esta greve parcial decorre da falta de resposta do Governo quanto aos direitos destes inspetores na sequência da aprovação da proposta de lei que "prevê a dispersão de competências policiais do SEF pela PJ, PSP e GNR".Uma fonte do sindicato adiantou à agência Lusa que a greve parcial será de duas horas por dia, até ao final do mês de agosto.O sindicato considerou que a lei em causa "ditará, inapelavelmente, o fim do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras", relembrando que numa reunião em junho o ministro da Administração Interna definiu o final de mês de junho como a data limite para apresentar um documento com "os termos em que se asseguravam os direitos" destes inspetores e lamenta que tal ainda não tenha acontecido. Até aqui, o sindicato refere que tal documento não chegou, sem indicação também sobre a justificação para essa situação.