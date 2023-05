ANA já moveu quatro processos judiciais contra o regulador

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ANA - Aeroportos de Portugal já avançou com quatro processos judiciais contra a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), devido a decisões regulatórias, que estão a correr no Tribunal Administrativo de Lisboa. No relatório de atividades, gestão e contas de 2022, a ANAC refere ter já apresentado a sua defesa em cada uma das decisões recorridas.





...