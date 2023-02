ANAC abre 89 processos por voos fora de horas

O regulador da aviação revela que foram denunciados 2.753 voos por violarem as restrições do horário noturno em 2022, nos cinco aeroportos nacionais, mais do dobro dos 1.179 registados em 2019. As companhias nacionais respondem por 25% destes incumprimentos e foram movidos pelo regulador 89 processos de contraordenação a 40 transportadoras.



O valor total das coimas aplicadas pela ANAC às companhias por voos irregulares, entre 2018 e 2022, perfaz 486 mil euros. GettyImages Ana Petronilho anapetronilho@negocios.pt 05 de Fevereiro de 2023 às 23:30







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Em 2022, o número de voos que violaram o horário noturno disparou 133% face aos níveis de 2019, que já resultaram em 89 processos de contraordenação movidos contra 40 companhias portuguesas e estrangeiras.



... ... Saber mais ANAC Lisboa ANA Porto aviação voos noturnos coimas regulador

ANAC abre 89 processos por voos fora de horas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: ANAC abre 89 processos por voos fora de horas O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar