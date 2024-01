APA 'chumbou' renovação da declaração ambiental do aeroporto do Montijo

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) não aprovou a prorrogação da Declaração de Impacto Ambiental (DIA) do aeroporto do Montijo pedida em outubro pela ANA - Aeroportos de Portugal e que caducava na semana passada. Esta decisão diminui as hipóteses do município da margem sul do Tejo vir a receber o novo aeroporto.Como o Negócios tinha noticiado, a APA tinha pedido mais informação que "evidenciasse a manutenção das condições essenciais que presidiram à emissão da DIA, designadamente no que se referia à situação do ambiente potencialmente afetado pelo projeto".

Contactada pelo Negócios, em reação à notícia avançada pela SIC, fonte oficial da ANA confirma que "tomou conhecimento da proposta de decisão da APA de não renovar a validade da Declaração de Impacto Ambiental (DIA) do aeroporto do Montijo, tendo a ANA dez dias para se pronunciar sobre esta proposta". E revelou que recebeu esta proposta com "surpresa" na medida "em que se baseia no relatório intercalar da Comissão Técnica Independente (CTI), que foi objeto de fortes críticas durante a consulta pública.A ANA lamenta ainda "a diferença de critérios aplicada aos vários pedidos de renovação da DIA apresentados pela ANA nos últimos anos, concretamente para Alcochete".O facto de a APA ter pedido novas informações à ANA sobre as atuais condições ambientais acabou por travar o deferimento tácito da prorrogação da declaração ambiental por mais quatro anos, à semelhança do que aconteceu no passado com Alcochete, que esgotou o número de renovações automáticas. Porém, como explicarma juristas ao Negócios, não era impeditivo de vir a ser deferida tacitamente.