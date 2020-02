Avião da Air Canada aterrou de emergência em Madrid, sem uma roda e sem um motor

O avião Boeing 767 da Air Canada, com 130 pessoas a bordo e sem uma roda e um motor, já aterrou no Aeroporto Barajas, em Madrid, depois de mais de quatro horas e meia a desfazer-se de combustível para realizar a aterragem de maneira mais leve.

O piloto do voo AC837 tinha previsto que o avião iria aterrar no maior aeroporto espanhol às 19h30 locais - 18h30 em Lisboa -, depois de ter perdido uma roda na descolagem e de partes do seu trem de aterragem terem entrado no motor esquerdo, causando a sua explosão. O avião, que partia em direção a Toronto pelas 14h33 - 13h33 em Portugal Continental -, reportou após meia hora de viagem que era necessário voltar ao seu destino devido a "problemas técnicos".



Numa gravação do piloto do avião, divulgada pelo jornal espanhol El Mundo, este refere um "pequeno problema com uma das rodas do avião na altura da descolagem". O piloto pediu ainda "muita calma e muita paciência" aos gestores de controlo aéreo espanhóis.

Numa mensagem divulgada pelo El País, o piloto afirmou que "não haveria problemas na aterragem", uma vez que o trem é composto por 16 rodas, oito dianteiras e oito traseiras, e que apenas faltava uma dianteira.





Não há vítimas a registar no incidente e, nas imagens transmitidas por vários canais televisivos, a aterragem parece ter sido normal.



Um caça F-18 da Força aérea de Espanha aproximou-se do Boeing para inspecionar o estado exterior do aparelho e regressou entretanto à sua base, antes da aterragem, anunciaram fontes do Ministério da Defesa, citadas pela agência EFE. O Sindicato espanhol de pilotos de linhas aéreas (Sepla) precisou que o avião perdeu peças do trem de aterragem que entraram no motor esquerdo.