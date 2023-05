Avião da Ryanair faz aterragem de emergência em Faro

Um avião da companhia aérea Ryanair fez uma aterragem de emergência no aeroporto de Faro, de onde tinha saído pelas 13h30 com destino a Birmingham, em Inglaterra, por problemas técnicos.Segundo a CNN, a aeronave aterrou por volta das 15h00, em segurança, depois de ter largado combustível no mar, a sul do Algarve. O Boeing 737 da companhia aérea low-cost terá detetado a avaria técnica quando cruzava os céus junto a Beja, tendo regressado ao aeroporto de Faro.Tratou-se, segundo a cadeia televisiva, de um alerta amarelo. Foram acionados os meios de combate a incêndio e de emergência no Aeroporto de Faro, mas o avião com 188 passageiros a bordo aterrou sem qualquer tipo de dificuldade. Foi sujeito a perícias técnicas para avaliação do problema.Entretanto, os 188 passageiros foram encaminhados para uma outra aeronave da mesma companhia aérea, para regressarem a Inglaterra, indicou também a CNN.(notícia atualizada às 17h29 com indicação da mudança dos passageiros para nova aeronave).