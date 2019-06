Boeing regista zero encomendas no Paris Air Show

Numa altura em que a Boeing se debate com problemas de segurança e tenta transmitir uma mensagem de confiança aos clientes, a rival Airbus ganha o derby das encomendas no Paris Air Show: no primeiro dia, a vantagem é de 123 a zero.

A empresa de aviação Boeing começou o Paris Air Show com o pé esquerdo: no primeiro dia não anunciou qualquer pedido de encomenda, contrastando com os 123 apresentados pela rival Airbus.





Os dados, da consultora IBA.iQ e citados pela CNBC, mereceram o comentário do CEO da Boeing, Dennis Muilenburg: "Voltaremos a voar quando for seguro – isso é o mais importante", declarou.