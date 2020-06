Bruxelas aprova ajuda de estado de 1,2 mil milhões à TAP

A Comissão Europeia anunciou esta quarta-feira que já deu luz verde para que Portugal avance com um auxílio estatal à TAP, num valor máximo de 1,2 mil milhões de euros.

A Comissão Europeia anunciou esta quarta-feira que já deu luz verde para que Portugal avance com um auxílio estatal à TAP, num valor máximo de 1,2 mil milhões de euros.





Em comunicado , a Comissão Europeia diz que a ajuda de Estado assume a forma de um empréstimo, que vai providenciar a companhia aérea portuguesa com os "recursos necessários para fazer face às necessidades de liquidez imediatas, sem que tal venha a distorcer a concorrência".



O "ok" de Bruxelas surge depois do Governo ter divulgado o orçamento suplementar onde incluiu uma ajuda máxima do Estado à companhia aérea de 1.200 milhões de euros.

O montante máximo da ajuda é de 1.200 milhões de euros, sendo que foram consideradas duas componentes. A primeira diz respeito a um cenário base, "sobre o que irá acontecer ao longo dos próximos meses", e outro que dependerá da evolução "da situação do setor da aviação a nível mundial" que vive um momento de "incerteza", pelo que foi colocada no orçamento uma "percentagem adicional", de forma a precaver um cenário mais negativo.



(notícia em atualização)

O secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, revelou na terça-feira que o processo de ajuda à TAP ainda não estava concluído, faltando a luz verde de Bruxelas. "Fizemos um pedido de auxílio de Estado à Comissão Europeia, ainda aguardamos a decisão da Comissão, que deverá ocorrer ainda esta semana", sublinhou Álvaro Novo, corroborando o que já havia sido avançado pelo primeiro-ministro no último debate quinzenal.