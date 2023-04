Câmaras querem ter papel nas decisões sobre aeroportos

O fim do poder de veto das autarquias à construção de um aeroporto vai ser discutido esta quarta-feira em plenário na Assembleia da República, com os aplausos da ANA e as críticas de municípios à proposta de lei do Governo, que entendeu clarificar a sua intervenção nos procedimentos de construção, ampliação ou modificação de um aeródromo.





