Carneiro confirma que a TAP vai voar mais a partir do Sá Carneiro

José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto e cabeça de lista do Partido Socialista pelo círculo eleitoral de Braga às eleições deste domingo, e a mandatária da candidatura e deputada europeia, Isabel Estrada Carvalhais, estiveram reunidos, a seu pedido, ao princípio da tarde desta sexta-feira, 28 de janeiro, com Christine Ourmières-Widener e Silvia Mosquera, CEO e Chief Commercial & Revenue Officer da TAP, respetivamente.

"Do encontro resultou a confirmação de que a TAP reforçará as ligações Porto/Lisboa e que estão garantidos voos diretos transcontinentais com destino ao Brasil e aos Estados Unidos a partir do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, assim como ligações com algumas das principais cidades europeias (nomeadamente, Londres, Paris, Luxemburgo, Zurique e Genebra)", refere a candidatura socialista encabeçada por José Luís Carneiro, em comunicado.

Acresce que "outras rotas há que se encontram, neste momento, em avaliação e que dependem do comportamento da procura e da respetiva viabilidade económico-financeira, como decorre do plano de reestruturação da companhia aérea aprovado e do diálogo permanente que a administração da TAP mantém com a Comissão Europeia".

A reunião, por videoconferência, serviu para os dois responsáveis políticos "realçarem a importância das rotas internacionais da companhia aérea portuguesa para todos os territórios da região euro-atlântica, em particular para o Norte de Portugal, que concentra um vasto, valioso e diversificado tecido social, empresarial, económico e cultural", sublinham, afiançando que "fizeram eco das preocupações proporcionadas pelo diálogo mantido com a sociedade civil e as instituições do distrito de Braga no período de pré-campanha eleitoral".

"Das autarquias, às instituições de ensino superior e de investigação, das empresas às associações representativas dos mais diversos setores de atividade, todas elas entendem que a TAP tem um contributo relevante a dar para o desenvolvimento socioeconómico e para a centralidade da euro-região Norte de Portugal-Galiza no mundo global", enfatiza a candidatura socialista pelo círculo de Braga às eleições do próximo domingo.