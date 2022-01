TAP descola da falência técnica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A TAP saiu da falência técnica depois de ter conseguido fechar o ano passado com capitais próprios positivos, avança, esta terça-feira, o ECO Tal vai permitir à companhia aérea de bandeira voltar a procurar financiamento no mercado, algo que, segundo a mesma publicação, deve ter lugar ainda este mês.A TAP entrou em falência em 2020, embora nos dois anos anteriores à pandemia tivesse uma saúde fragilizada, contando com capitais próprios de pouco mais de 100 milhões de euros.