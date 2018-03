CDS questiona Governo sobre cancelamentos na TAP, PCP sobre a greve na Ryanair

O CDS quer saber as razões que levaram a TAP a cancelar mais de 30 voos nos últimos dias e as opções que estão a ser dadas aos passageiros. O PCP, por seu lado, levanta junto do Governo questões sobre o direito à greve na Ryanair.