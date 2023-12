CEO da Ryanair prepara-se para receber bónus de 100 milhões

O presidente da companhia Ryanair, Michael O'Leary, prepara-se para receber um bónus de 100 milhões de euros depois de as ações da transportadora aérea de baixo custo atingirem um recorde na última semana. A notícia é avançada pelo Financial Times, que cita um acordo de bónus de 2019.





As ações da empresa subiram para 18,99 euros na sexta-feira, elevando os ganhos daquele título para mais de 50 por cento no ano e posicionando a Ryanair como a companhia aérea mais valiosa da Europa.





Segundo o FT, de acordo com um esquema de bónus fechado em 2019, O'Leary pode receber opções de ações no valor de cerca de 100 milhões de euros se o preço das ações da companhia atingir 21 euros durante 28 dias, ou se a empresa reportar 2,2 mil milhões de euros em lucros anuais após impostos. O jornal britânito adianta que o pagamento - a acontecer - seria um dos maiores na história corporativa europeia e permitiria a O'Leary ter em mãos opções para comprar 10 milhões de ações a 11,12 euros cada.



Os analistas financeiros que cobrem a empresa atribuem um preço-alvo médio de 24 euros nos próximos 12 meses, de acordo com dados da Bloomberg, enquanto a companhia aérea prevê um lucro após impostos entre 1,85 mil milhões e 2,05 mil milhões de euros para o ano fiscal que encerra em março.



O FT explica também que o plano de bónus estava previsto vigorar até 2024, mas foi prorrogado até 2028 em dezembro do ano passado, quando as ações estavam abaixo de 13 euros.