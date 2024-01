Ryanair prevê queda dos preços dos bilhetes e da taxa de ocupação com saída de plataformas online

As plataformas online de compra de voos riscaram a Ryanair do seu leque de ofertas, colocando assim fim a uma longa disputa entre os agentes de viagens e a companhia aérea "low-cost". A medida vai custar à empresa liderada por Michael O’Leary uma queda do preço dos bilhetes e da taxa de ocupação a curtíssimo prazo, levando as ações a tombar quase 5%.





Os agregadores como são exemplo o Booking.com, Kayak e Kiwi deixaram em dezembro de vender os voos da Ryanair, informou a própria companhia irlandesa num comunicado publicado esta quarta-feira.





A Ryanair prevê que esta decisão leve a uma redução da taxa de ocupação, ou seja a proporção de assentos ocupados num avião, de 2% em dezembro e janeiro.





Em dezembro, a taxa de ocupação da empresa foi de 91%, abaixo dos 92% contabilizados em dezembro de 2022.





Além disso, a empresa liderada por Michael O’Leary antecipa que esta decisão leve a um alívio dos preços para os voos operados pela companhia, à medida que são reduzidas as tarifas para incentivar os passageiros a reservar diretamente os voos através da companhia aérea.





Ainda assim, a companhia "low-cost" garante que este facto "não afetará materialmente" o volume de negócios ou o "guidance" dos lucros depois de impostos para o acumulado do ano.





Os investidores reagiram de forma negativa a este comunicado da Ryanair, tendo as ações da companhia aérea desvalorizado 4,92% para 18,185 euros.





Esta medida dos agregadores turísticos ocorre na sequência de uma longa disputa, em que os agentes de viagens acusam a Ryanair de monopolizar o mercado.



Já a companhia "low-cost" defende que as agências de viagens cobram demasiado pelos voos, tendo mesmo apelado a que os clientes reservassem os voos diretamente no site da empresa cotada em Dublin, na Irlanda.





As duas partes estiveram mesmo frente a frente em processos judiciais. A título de exemplo, em 2021, a On The Beach Group intentou uma ação contra a Ryanair, alegando a violação das regras que regem a concorrência.





Em outubro do ano passado, a companhia irlandesa foi condenada a pagar uma multa de mais de dois milhões de libras, o equivalente a 2,32 milhões de euros à taxa de câmbio atual.