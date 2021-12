CEO da TAP diz que “Porto nunca será um segundo hub” da companhia

Em entrevista ao jornal Público, a CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, afirma que a "perceção de risco da TAP mudou de imediato com a aprovação do plano" de restruturação, aprovado esta semana por Bruxelas. E, neste cenário, "aumenta a capacidade para encontrar parceiros financeiros que estejam interessados neste processo", avança.

A presidente executiva da TAP refere ainda que a empresa já está a iniciar o processo para captação junto de privados, sem avançar mais detalhes sobre o processo.

Na mesma entrevista, a CEO da TAP destaca que "o Porto nunca será um segundo hub" da companhia. "Se fôssemos aplicar de forma estrita a estratégia de hub and spoke [plataforma de distribuição, de uns aeroportos para outros], não teríamos estas rotas no Porto. Temos vários destinos a partir do Porto, e estamos a explorar várias oportunidades, mas o Porto nunca será um segundo hub", frisa. Ainda assim, refere que a companhia continuará a "estudar oportunidades" de voar a partir da Invicta, desde que as rotas "sejam sustentáveis".



Leia Também A maratonista do Concorde que vai liderar a mais longa viagem da TAP

A líder da TAP, cargo que assumiu este ano, sublinha que, neste momento, a prioridade passa por "concluir o processo orçamental e executar o plano de negócios."