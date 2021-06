Nova CEO da TAP: "Plano de reestruturação é a principal prioridade"

A nova presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, afirmou esta sexta-feira, numa mensagem em vídeo enviada aos trabalhadores da companhia a que o Negócios teve acesso, que a implementação do plano de reestruturação é a sua principal prioridade, garantindo-lhes que sempre comunicará "de forma aberta a transparente" e mostrando-se disponível para receber os seus contributos.





"Estou ciente que a covid-19 foi e vai continuar a ser um desafio para indústria. E o último ano foi particularmente difícil para a TAP e para os seus trabalhadores e que estamos a viver momento crucial, mas vamos ultrapassar o momento juntos", diz na mensagem em inglês - em que fala em português no início e no fim para dizer "olá" e "obrigada e até breve".



"Há muitos desafios no plano e há dificuldades nos próximos anos, mas também há muitas oportunidades", afirma a nova CEO, recordando que "estamos a aguardar aprovação pela Comissão Europeia e a sua implementação será a nossa principal prioridade".

Sobre o plano garante que irá comunicar mais detalhes nos próximos meses. "Não tenho dúvida que todos os trabalhadores da TAP terão um papel chave no cumprimento do plano", afirma.



No seu primeiro dia de trabalho na TAP, Christine Ourmières-Widener adianta que nos próximos dias visitará "estações, bases, departamentos e escritórios", para ouvir os trabalhadores que puder, pretendendo ainda encontrar-se com "clientes, parceiros e stakeholders para entender a sua perceção do nosso negócio".



"Sempre comunicarei de forma aberta e transparente convosco e espero o mesmo de vocês em troca. Quero ouvir o que pensam que podemos fazer mais e melhor", afirma na mesma mensagem vídeo, onde desafia os trabalhadores a apresentarem essas ideias pessoalmente ou por email.

A CEO da TAP diz ser "apaixonada pela indústria da aviação" e que soube que quis trabalhar nesta área desde que completou os estudos como engenheira aeronáutica em França. E frisa que a "TAP é um grupo extraordinário com mais de 76 anos de história", com "uma missão estratégica para Portugal".



Recorda ainda que esta é uma indústria muito competitiva, para assegurar que "vamos sair mais fortes", confiante que "juntos podemos atingir resultados".