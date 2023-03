CFO da TAP: "Não tomei, nem ajudei a tomar a decisão da saída de Alexandra Reis"

O administrador financeiro da TAP garante que não teve qualquer envolvimento no processo que levou à saída de Alexandra Reis como uma indemnização de 500 mil euros. "Não tomei, nem ajudei a tomar a decisão da saída da engenheira", disse Gonçalo Pires, que está a ser ouvido na comissão de inquérito à TAP.



O gestor reiterou que foi informado oficialmente apenas no dia 4 de fevereiro de 2022 por email enviado pelo chairman, Manuel Beja, no mesmo dia que enviaram comunicado à CMVM. Esse documento, que está a ser alvo de uma investigação pelo regulador, falava numa "renúncia" no seguimento da alteração acionista da companhia áerea quando Humberto Pedrosa saiu do capital da TAP.



No entanto, tal como tinha dito na conversa com a Inspeção-Geral de Finanças (IGF), tinha sido informado "informalmente um ou dois dias antes pela CEO da TAP por mensagem" que tinham chegado a acordo. Na audição que decorreu na quarta-feira, o líder da IGF revelou que tinham falado com o CFO da TAP mas que tinham optado por não incluir a ata dessa conversa no relatório final.



Gonçalo Pires aproveitou ainda para esclarecer que como administrador financeiro as suas funções "incluem necessariamente as áreas financeiras, de contabilidade, planeamento e controlo e tesouraria". "Dentro das minhas áreas não estão sistemas laborais nem recursos humanos". Por isso, "não tive qualquer envolvimento na elaboração e preparação do acordo para a saída de Alexandra Reis", reforçou.

Questionado sobre se considera que devia ter sido informado, respondeu que "não. Acho que não devia ser envolvido porque a decisão é do acionista. A comissão executiva não admite os seus pares".



A ausência do nome do administrador financeiro da TAP nas conclusões do relatório da IGF, que levaram à demissão da CEO e do chairman da TAP, causaram estranheza aos partidos da oposição. Por isso, não é de estranhar que Gonçalo Pires tenha sido um dos primeiros nomes a ser chamado à CPI para prestar contas e tenha estado no centro da audição à IGF.



Ontem, António Ferreira dos Santos, líder da IGF, deu o pontapé de saída nas audições da comissão que terá de concluir os trabalhos até 23 de maio. A lista dos deputados inclui quase 60 personalidades.

Enquanto CFO, nomeado pelo ministério das Finanças, o gestor teria de fazer a comunicação com a tutela financeira, o que não aconteceu no caso da indemnização de meio milhão de euros a Alexandra Reis quando saiu da TAP em Fevereiro de 2022

A proposta para avançar com a comissão de inquérito, feita pelo Bloco de Esquerda, foi aprovada a 3 de fevereiro com a abstenção do PS e PCP e os votos a favor dos restantes partidos.

(Notícia em atualização)