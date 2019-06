Comissão executiva explica prémios seletivos na TAP com o cumprimento de metas

A comissão executiva da TAP enviou esta quinta-feira, 6 de junho, uma mensagem a todos os funcionários na qual justifica a atribuição dos prémios a 180 trabalhadores, no valor global de 1,17 milhões de euros, com o cumprimento por parte dos mesmos das metas definidas para o ano passado.





"Os prémios de performance pagos em 2019 dizem respeito ao alcance dos objetivos definidos em 2018, para as áreas e individuais" afirma a comissão executiva liderada por Antonoaldo Neves e composta ainda David Pedrosa e Raffael Quintas.





No mesmo documento explicam que "a TAP implementou, em 2017, um programa de mérito assente na avaliação objetiva dos resultados da empresa, das áreas e individuais", sendo que o mesmo está alinhado com as melhores práticas globais da promoção e reconhecimento da meritocracia e tem como objetivo promover uma cultura de entrega de resultados, sejam estes resultados operacionais, económicos ou financeiros".





A atribuição destes prémios gerou polémica e incomodou os representantes do Estado no conselho de administração da empresa, os quais convocaram uma reunião extraordinária para debater este tema, tal como o Negócios noticiou. A comissão de trabalhadores da empresa classificou com "estranho" atribuir prémios apenas a determinados trabalhadores e discriminar outros.





Na mensagem aos trabalhadores, a comissão executiva da companhia diz ter "absoluta convicção de que o programa de mérito foi fundamental para promover as medidas de redução de custos e de aumento de receitas implementadas em 2018, bem como levar a cabo a reestruturação da TAP ME Brasil, o que permitiu diminuir substancialmente os prejuízos causados pelo aumento do preço do petróleo e dos custos não recorrentes, como já foi amplamente comunicado e divulgado por ocasião da divulgação dos resultados".