Conheça as 10 companhias aéreas que mais voos cancelaram neste verão

Entre 17 de julho e 30 de setembro de 2022 contabilizaram-se quase nove mil voos cancelados na Europa, o que significa que em média se cancelaram dois em cada 100 voos programados pelas companhias aéreas na Europa. Os dados foram divulgados pela Mabrian Technologies que se baseia numa amostra de 2.309 aeroportos e companhias aéreas.A TAP aparece em quinto lugar no ranking de maior percentagem de cancelamentos no verão, tendo realizado 18.444 voos e cancelado 379 voos, numa percentagem de 2,01%.A liderar a lista no número de cancelamentos está a companhia alemã, Lufthansa, com 3,69%, ou seja, 2.521 voos cancelados, num total de 65.785 que foram realizados.Logo a seguir está a escandinava SAS com 3,4%, ou seja, 812 voos cancelados e 23.046 realizados. A fechar o pódio aparece a holandesa KLM com 2,64%, ou seja, 628 voos cancelados e 23.199 realizados.Na lista de companhias aéreas com mais voos cancelados aparecem ainda a Eurowings, British Airways, Wizz Air, EasyJet, Air France e Vueling.Entre as companhias com o maior número de voos no verão esteve a EasyJet, com 110.495, seguido pela Lufthansa e Vueling, com 49.176. A TAP aparece em décimo lugar.