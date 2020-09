"Continuamos convictos" que companhia "é crítica para desenvolvimento do país", diz Pedro Nuno Santos

O ministro das Infraestruturas e da Habitação afirmou hoje continuar convicto de que a TAP "é crítica para o desenvolvimento do país" e reiterou que o plano de reestruturação da companhia será apresentado a Bruxelas até final do ano.Pedro Nuno Santos falava à Lusa e RTP na sede da Dense Air, em Lisboa, após a primeira videochamada de 5G da empresa.Questionados sobre a TAP, o governante disse que "o plano de reestruturação tem de ser apresentado a Bruxelas até ao final do ano, e assim será".O setor da aviação, disse, tem "um desafio muito grande", lembrando que "as previsões de recuperação do setor global têm sido revistas sistematicamente em baixa".Portanto, "é um desafio muito grande aquele que temos pela frente, mas continuamos convictos de que a TAP é crítica para o desenvolvimento do país", rematou Pedro Nuno Santos.