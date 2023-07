O decreto-lei sobre a privatização da TAP vai ser aprovado nas próximas semanas, garantiu o ministro das Finanças, Fernando Medina, em entrevista à Bloomberg.

"O crescimento da empresa, expansão da atividade, manutenção do hub em Lisboa e proteção da marca e da operação da TAP pontos críticos" no processo de reprivatização, sublinhou.

Leia Também Já estão escolhidas as duas entidades para avaliar a TAP

O Governo já referiu, por várias vezes, que quer avançar com o processo de alienação de parte do capital da empresa este ano, estando prevista a publicação do decreto-lei ainda este mês. Porém, ontem, João Galamba, ministro das Infraestuturas, disse que "em princípio não será este mês" que o documento seria conhecido. Mas será "seguramente antes de outubro", disse no CNN Town Hall – Estado da Nação.

Leia Também Parpública já arrancou com processo de avaliação para a venda da TAP

O Executivo já garantiu também que quer manter uma posição na companhia aérea para garantir "objectivos estratégicos", como disse em março António Costa, estando à espera das avaliações independentes sobre a TAP para tomar a decisão da fatia que vai alienar.

Ainda recentemente João Galamba, ministro das Infraestruturas, disse no Parlamento que estão a "aguardar a avaliação da Parpública sobre a TAP para decidirem sobre a abertura do capital". Só depois é que o Governo vai avaliar que fatia mantém no capital da companhia aérea, explicou na Assembleia da República. Esta informação terá que ser incluída no decreto-lei que vai detalhar os moldes da operação e tem de ser aprovado em conselho de ministros.

Leia Também Venda da TAP? Galamba garante que não vão abdicar do hub de Lisboa e da identidade portuguesa

Na semana passada, a Parpública anunciou que já tinha escolhido as entidades para avaliar a TAP e dar seguimento ao processo de privatização. A EY e o Banco Finantia foram as empresas selecionadas.

Leia Também Privatização prevê manutenção do hub em Lisboa e autonomia da TAP, diz Medina

Os donos da Iberia, Lufthansa e Air France-KLM têm sido apontados como eventuais interessados. Mas João Galamba revelou que há mais interessados, incluindo de outros setores, como energia.





Esta não será a primeira vez que a TAP vai ser alvo de um processo de privatização. Em 2015, durante o Governo de Passos Coelho, foi vendida uma participação de 61% à Atlantic Gateway, consórcio de David Neeleman e Humberto Pedrosa.

Porém, alguns meses depois, já com o governo de António Costa, o Executivo reverteu parcialmente a privatização da companhia aérea, aumentando sua participação de 34% para 50% . Em 2020, comprou a posição de Neeleman na TAP e em dezembro de 2021 tornou-se acionista único.



(Notícia atualizada às 15:00)