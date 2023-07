Air France-KLM já contratou assessores para entrar na corrida à TAP

Quando entrarmos neste processo queremos é ter a certeza que estrategicamente se encaixa no que queremos fazer. Agora, se será 20%, 40%, 60% ou 80%, vai depender dos direitos que teremos", referu, sublinhando, contudo, que há um ponto que não abrem mão:

A Air France-KLM está a acompanhar "de perto" os desenvolvimentos do processo da privatização da TAP e garante que "estrategicamente" o negócio faz "todo o sentido"para o grupo. A posição foi defendida por Benjamin Smith, CEO do grupo, na conferência de imprensa no âmbito dos resultados do segundo trimestre, que revelou ainda que já contrataram assessores financeiros e legais para estarem preparados para quando o processo der o tiro de partida.Questionado sobre a posição que gostavam de ter na TAP, o responsável começou por relembrar que as condições ainda não são conhecidas, mas uma posição minoritária não será um fator de exclusão. ""A direção comercial é essencial para nós".No que toca às condições que a Air France-KLM considera essenciais para estarem presentes no caderno de encargos, Benjamin Smith destacou três: a manutenção da marca, das rotas, bem como das competências de gestão. "Celebrar 80 anos com a marca TAP, que é icónica, manter a rede de operações e destinos e as competências em Portugal que são sólidas são condições com as quais costumamos trabalhar", sublinhou.O CEO da transportadora aérea faproveitou ainda para destacar que a Air France-KLM foi o primeiro grande grupo a ser criado na Europa e os passos que tem dado mostram que "mantém as marcas globais" após os movimentos de consolidação, lembrando i que mantêm "grande parte das operações em Paris e Amesterdão" e têm mantido o investimento nas rotas. "Acredito que conseguiríamos fazer o mesmo caso comprássemos a TAP", assegurou o responsável da Air France-KLM que viu os lucros do segundo trimestre dispararem 86% para 604 milhões de euros.O Governo português quer avançar com o processo de alienação de parte da posição da TAP este ano, não tendo decidido ainda a percentagem do capital que quer vender Neste momento, o Executivo está a aguardar a avaliação da TAP que está a ser elaborada pela EY e o Banco Finantia, contratados pela Parpública.

Além da Air France-KLM, os donos da Iberia, Lufthansa e Air France-KLM têm sido apontados como eventuais interessados. Mas João Galamba revelou que há mais interessados, incluindo de outros setores, como energia.





Esta não será a primeira vez que a TAP vai ser alvo de um processo de privatização. Em 2015, durante o Governo de Passos Coelho, foi vendida uma participação de 61% à Atlantic Gateway, consórcio de David Neeleman e Humberto Pedrosa.

