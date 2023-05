DGTF diz que cálculo do valor a devolver por Alexandra Reis “compete à TAP”

A Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) defendeu que é à TAP que compete fazer o cálculo do valor a devolver pela antiga administradora da TAP, Alexandra Reis. A informação foi dada esta quarta-feira por Maria João Araújo, diretora-geral do Tesouro e Finanças na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP.

A responsável garantiu ainda que já transmitiu informação à companhia aérea. "Já respondemos à TAP que compete à empresa fazer esse cálculo", reforçou.

Como o Negócios noticiou, Alexandra Reis ainda não sabe o valor que tem de devolver à TAP, apesar da insistência dos seus advogados. Já passaram quase dois meses desde que o Governo anunciou a demissão da ex-CEO e do antigo "chairman" da TAP, incumbindo a companhia aérea de reaver parte da indemnização de 500 mil euros.





De acordo com informações recolhidas pelo Negócios, os advogados da antiga administradora da empresa já terão feito pelo menos cinco contactos com a empresa no sentido de saber a quantia a devolver desde 6 de março, data do anúncio das conclusões do relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) que considerou o acordo da sua saída ilegal. Mas, até terça-feira ao fim da tarde, pelo menos, não tinham tido resposta.



Quando foi ouvida na CPI, a gestora reiterou que, apesar de discordar das conclusões do relatório da IGF, está disposta a devolver a indemnização de 500 mil euros (312 mil euros líquidos).