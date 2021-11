Diretora jurídica da TAP vence prémio ibérico

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A diretora jurídica da TAP, Stéphanie Sá Silva, ganhou o prémio de advogada "in house" do ano dos Iberian Lawyer Gold Awards, na categoria Travel & Tourism.Os prémios destacam a excelência do mercado jurídico na área da protecção da propriedade intelectual, telecomunicações e media. Num evento anual são distinguidos os melhores advogados da península ibérica, tanto em escritórios como em empresas, e os galardões são atribuídos por categorias, individualmente e por equipas.Sendo um prémio para o meio jurídico, o feedback é recolhido entre os pares e transmitido à organização e ao júri da IBL Gold Awards.