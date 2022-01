Em que falham ainda as regras para os drones?

Ausência de produtos no mercado com certificação de classe, atraso na interoperabilidade, falta de oferta de seguros ou indefinição do sistema de tarifação para gestão do tráfego não tripulado são alguns dos constrangimentos apontados às regras europeias para os drones, que entraram em vigor há um ano.

