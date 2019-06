Emirates aterra em Lisboa e Porto para recrutar mais portugueses

Em vésperas de lançar o primeiro voo Porto-Dubai, a maior companhia aérea do mundo vai realizar dois “open days” esta semana no Porto e em Lisboa para reforçar a sua tripulação de cabine com membros portugueses.

A Emirates inaugura a 2 de julho a ligação Porto-Dubai, uma rota a realizar quatro vezes por semana - às terças, quintas, sábados e domingos.

O voo EK197 partirá do Dubai às 9:15 e chegará ao Porto às 14:30, enquanto o voo de regresso, o EK198, partirá do Porto às 17:35 e aterrará no Dubai às 4:15 da manhã.

Mesmo antes do lançamento do primeiro voo entre o Porto e o emirado em que está sediada, a maior companhia aérea do mundo pretende reforçar a sua tripulação de cabine com membros portugueses, tendo marcado para esta semana a realização de dois "open days" - a 20 de junho, no Porto, no Porto Palácio Hotel Congress & Spa, e a 22 de junho em Lisboa, no Lisbon Marriot Hotel, ambos com início marcado para as 9 horas, avançou a Emirates, em comunicado.

Entre outros critérios de seleção, os candidatos devem ter pelo menos 21 anos e um alcance de braço de 212 centímetros quando estão em bicos dos pés.

Caso esteja interessado em participar no "open day", fique a saber que terá que levar um currículo atualizado em inglês e uma fotografia recente, e "embora não seja obrigatório, os candidatos são aconselhados a preencher um formulário online no site de carreiras do Emirates Group, antes de participar no ‘open day’", avisa a Emirates.

De resto, alerta ainda a empresa, os candidatos deverão ir preparados para passar o dia no local, se necessário, sendo que os candidatos pré-selecionados serão informados dos novos horários para novas avaliações e entrevistas.

A Emirates destaca que a tripulação de cabine beneficia de uma série de vantagens que compõem o pacote salarial, desde um rendimento livre de impostos, uma casa moderna gratuita no Dubai para partilhar, transporte gratuito de ida e volta para o trabalho, cuidados de saúde assegurados, além de descontos especiais em compras e atividades de lazer na cidade".





A companhia aérea "também oferece benefícios de viagem interessantes para a tripulação de cabine, bem como para os seus amigos e familiares, particularmente vantajosos, uma vez que a crescente rede global da Emirates oferece muitas oportunidades de viagem nos seis continentes da companhia aérea", realça a empresa.