Estado aumenta capital da TAP em 1.736 milhões

O Governo anunciou esta quinta-feira que acabou de injetar 536 milhões de euros na TAP S.A., através de um aumento de capital.



Um valor que corresponde aos limites autorizados pela Comissão Europeia de 178,4 milhões de euros, no âmbito das compensações covid e de 357,6 milhões previsto no plano de reestruturação para 2021, tendo em atenção a necessidade de compensar a empresa pela perda resultante do cancelamento da dívida da TAP SGPS, de acordo com o Ministério das Finanças.



Em comunicado, o gabinete de João Leão diz ainda que, como estava previsto, foram igualmente convertidos em capital os 1.200 milhões de euros do empréstimo concedido à TAP em 2020, relacionados com a despesa de emergência do ano passado.





O Ministério das Finanças refere na mesma nota que "ao longo do ano de 2022, em função da evolução global do setor e do desempenho da companhia, nomeadamente dos indicadores previstos no plano de restruturação, poderão ser feitas novas injeções de capital, respeitando o limite máximo autorizado pela Comissão Europeia e de acordo com o plano de reestruturação para 2022".





No passado dia 21 de dezembro a Comissão Europeia aprovou o plano de reestruturação da companhia aérea, autorizando o Governo a injetar mais capital na TAP.



O valor aprovado por Bruxelas totaliza 2,55 mil milhões para a reestruturação e regresso à viabilidade da empresa, bem como 107,1 milhões para compensar a companhia pelos danos causados pela pandemia entre o início de julho e o final de dezembro de 2020, segundo anunciou nesse dia, em comunicado, fonte oficial de Bruxelas.





O montante inclui já o empréstimo de 1,2 mil milhões que a TAP recebeu e que foi agora convertido em capital, bem como 462 milhões de euros de outra compensação pelo impacto da covid-19 referente ao primeiro semestre do ano.





Ao longo de 2022, estão previstos três novos recebimentos: 360 milhões de um empréstimo de privados, uma nova injeção de dinheiro público de 990 milhões e outros 81 milhões de uma última compensação pelo impacto da pandemia. Feitas as contas, trata-se de um total de 3,2 mil milhões de euros para a TAP.