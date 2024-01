Eurowings, JET2 e Iberia foram as companhias aéreas mais pontuais. TAP no fim da lista

Das companhias aéreas que operam em Portugal, as low cost Eurowings e JET2 foram as mais pontuais, segundo o "ranking" elaborado pela AirHelp. A Iberia encerra o TOP3 enquanto a TAP, pelo contrário, está no lado oposto da lista.

A alemã Eurowings, que ficou em segundo lugar no "ranking" internacional, operou em Portugal mais de dois mil voos transportando mais de 320 mil passageiros e, no geral, alcançou uma pontualidade de 93%.

A low cost britânica JET2 transportou mais de três mil passageiros em mais de 550 mil voos, dos quais 81% não sofreram quaisquer perturbações.

Por fim, a Iberia, do grupo IAG, transportou mais de 500 mil passageiros em 3,5 mil voos, tendo registado uma pontualidade de 79%.

Em comunicado, a AirHelp, organização especializada na defesa dos direitos dos passageiros aéreos, destaca ainda que o quarto classificado: a Ryanair. "Para além de registar 72% de pontualidade nos seus voos, é a segunda companhia aérea mais popular entre os portugueses, tendo transportado mais de 5,5 milhões de passageiros e operado 34 mil voos".

Já a TAP foi a "pior companhia aérea, no que à pontualidade diz respeito". Mas como a AirHelp destaca, apesar dos dados de desempenho não serem os melhores, "é a companhia aérea que os portugueses privilegiam com mais voos operados e mais passageiros transportados em 2023". A empresa liderada por Luís Rodrigues transportou 10 milhões de pessoas e operou 70 mil voos, no entanto, apenas 59% dos voos foram pontuais.



Em segundo lugar, nos menos pontuais, surge a easyJet. A companhia aérea de baixo custo britânica foi a escolha de mais de cinco milhões de passageiros, operou 32 mil voos e apenas 56% dos mesmos cumpriu o seu horário de saída.



Recentemente, a AirHelp publicou também o seu ranking anual das melhores companhias aéreas internacionais do mundo (o AirHelp Score 2023) que culmina com uma lista das 83 companhias aéreas, tendo contemplado duas companhias aéreas portuguesas: a TAP e a Azores Airlines. "Este ranking, que, para além da pontualidade, tem em conta outros fatores como as avaliações dos utilizadores e a gestão de reclamações, revelou que as melhores companhias aéreas a operar em Portugal foram a TAP (7,16/10); Transavia (7,16/10) e easyJet (6,79/10)".



Portugal foi o terceiro país com mais atrasos

Portugal foi o terceiro país europeu que apresentou uma maior taxa de voos atrasados ao longo de 2023. Dos 220 mil aviões que partiram dos aeroportos nacionais, 36% sofreram algum tipo de perturbações.

Malta encabeça a lista dos países com mais passageiros afetados por atrasos e cancelamentos: mais de três milhões de passageiros passaram por este país europeu e apenas 60% pode desfrutar do seu voo sem incidentes. A Turquia situou-se em segundo lugar, com 61% dos mais de dois milhões de passageiros que voaram a sofrer algum tipo de perturbação no seu voo.





Portugal encerra o pódio, uma posição mantida numa altura em que o principal aeroporto, em Lisboa, está a operar praticamente no máximo da sua capacidade. Recentemente, o Governo aprovou uma resolução que obriga a ANA a apresentar até abril os projetos para o cumprimento das obrigações específicas de desenvolvimento no aeroporto de Lisboa, cujas obras têm de estar concluídas até 2027.





Do lado oposto, ou sejam dos países que registaram melhores performances na potencialidades, encontram-se a Lituânia, Noruega e Albânia. 80% dos 2 milhões de passageiros que apanharam um voo da Lituânia chegaram ao seu destino a tempo. Já dos 28 milhões de passageiros que voaram a partir de aeroportos noruegueses, 79,4% partiram a tempo, e o mesmo aconteceu com 78,8% dos 2,5 milhões de passageiros que iniciaram a sua viagem na Albânia.





No global, na Europa, mais de 230 milhões de passageiros tiveram problemas com o horário dos seus voos e 15 milhões viram os seus voos cancelados

"Em resultado destas perturbações, 17 milhões de passageiros que voaram a partir de aeroportos europeus em 2023 têm direito a uma indemnização financeira ao abrigo da EC261, que regula os voos com partida da UE", detalha a AirHelp.