Portugal no pódio dos países europeus com maior taxa de voos atrasados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No ano passado, Portugal foi o terceiro país europeu com mais problemas de pontualidade dos voos, de acordo com a análise realizada pela AirHelp, organização especializada na defesa dos direitos dos passageiros aéreos.

"Em 2023, mais de 80 mil voos sofreram algum tipo de perturbação – cancelamento ou atraso – afetando mais de 11 milhões de passageiros, ou seja, 36% dos mais de 32 milhões que viajaram a partir de Portugal", detalha a entidade, acrescentando que, tendo em conta estes números, mais de 770 mil passageiros tornaram-se elegíveis na obtenção de compensações, de acordo com a regulação europeia.





Malta encabeça a lista dos países com mais passageiros afetados por atrasos e cancelamentos: mais de três milhões de passageiros passaram por este país europeu e apenas 60% pode desfrutar do seu voo sem incidentes. A Turquia situou-se em segundo lugar, com 61% dos mais de dois milhões de passageiros que voaram a sofrer algum tipo de perturbação no seu voo.





Portugal ocupa o restante lugar do pódio, uma posição mantida numa altura em que o principal aeroporto, em Lisboa, está a operar praticamente no máximo da sua capacidade. Recentemente, o Governo aprovou uma resolução que obriga a ANA a apresentar até abril os projetos para o cumprimento das obrigações específicas de desenvolvimento no aeroporto de Lisboa, cujas obras têm de estar concluídas até 2027.





Do lado oposto, ou sejam dos países que registaram melhores performances na potencialidades, encontram-se a Lituânia, Noruega e Albânia. 80% dos 2 milhões de passageiros que apanharam um voo da Lituânia chegaram ao seu destino a tempo. Já dos 28 milhões de passageiros que voaram a partir de aeroportos noruegueses, 79,4% partiram a tempo, e o mesmo aconteceu com 78,8% dos 2,5 milhões de passageiros que iniciaram a sua viagem na Albânia.





No global, na Europa, mais de 230 milhões de passageiros tiveram problemas com o horário dos seus voos e 15 milhões viram os seus voos cancelados. "Em resultado destas perturbações, 17 milhões de passageiros que voaram a partir de aeroportos europeus em 2023 têm direito a uma indemnização financeira ao abrigo da EC261, que regula os voos com partida da UE", detalha a AirHelp.





A Eurowings, companhia aérea low cost da Lufthansa, foi a que teve a melhor performance com uma taxa de pontualidade de aproximadamente 93%.





"Infelizmente, confirmou-se a tendência negativa que prevíamos para 2023. Tal como noutros setores ligados ao turismo, a escassez de profissionais qualificados ainda foi um problema que dificultou as operações de voo. A isto somam-se as greves dos funcionários, que causam atrasos adicionais", explica Pedro Miguel Madaleno, advogado da AirHelp especialista em direito dos passageiros aéreos.





Como tem vindo a ser habitual, tendo em conta que os meses de verão continuam a ser os de maior tráfego aéreo, também são, consequentemente, os de maior taxa de interrupção de voo. Durante o mês de julho de 2023, 85 milhões de passageiros passaram por um aeroporto europeu e destes 38,20% dos sofreram algum tipo de interrupção da sua viagem.





A análise conclui ainda que Espanha é o país europeu com o maior tráfego aéreo: 120 milhões de passageiros voaram a partir de aeroportos espanhóis e 75% deles voaram a horas

"Em segundo lugar, encontramos a Alemanha com mais de 650 mil voos, 95 milhões de passageiros e 67% de pontualidade; a França em terceiro lugar, com mais de 600 mil voos, 90 milhões de passageiros e 65% de pontualidade".