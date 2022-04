Falha no controlo de tráfego aéreo provoca atrasos no aeroporto de Lisboa

Leia Também Greve da Groundforce já cancelou 274 voos nos aeroportos portugueses

A avaria no radar do controlo de tráfego aéreo do aeroporto de Lisboa está parcialmente resolvida e a operação está a regressar à normalidade. Devido a esta situação, contudo, a TAP alerta para a possibilidade de alguns atrasos na operação de hoje, tanto nas chegadas, como nas partidas", lê-se numa nota, publicada no site da empresa e nas redes sociais.

Leia Também Aeroporto de Lisboa reabre terminal 2 a 1 de julho

Esta madrugada ocorreu uma avaria no radar de controlo de tráfego aéreo do aeroporto de Lisboa, prejudicando os voos, confirmou Paulo Lagarto, diretor de comunicação da NAV Portugal à Antena 1 e ao jornal Observador. A situação está a ser resolvida e a empresa espera ter 100% do tráfego a funcionar normalmente dentro de uma hora.Segundo o Observador, a falha foi detetada às 5h41 no Aeroporto Humberto Delgado, prejudicando a operação de quatro aviões.Em declarações à Antena 1, Paulo Lagarto confirmou que a falha está a ser investigada e que foram acionados todos os procedimentos de segurança, não havendo perigo uma vez que são redundantes. Explicou também que neste momento já está a ser aceite novamente 65% do tráfego aéreo, devendo ser possível voltar a aceitar a totalidade na próxima hora.Entretanto, a TAP já alertou para "elevadas restrições" no aeroporto e avisou os passageiros para a possibilidade de atrasos na operação ao longo do dia de hoje, tanto nas chegadas, como nas partidas.